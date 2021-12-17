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Тренер Шотландії: Сподіваюсь, ми знайдемо спосіб перемогти Україну тричі

Сьогодні 10:41 205 0
Головний тренер збірної Шотландії прокоментував жеребкування Ліги націй
Тренер Шотландії: Сподіваюсь, ми знайдемо спосіб перемогти Україну тричі
#Збірна України

Джерело - УАФ.

Збірна Шотландії намагатиметься виграти групу у Лізі націй.

Про це розповів головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк.

"Коли ви берете участь у жеребкуванні з командами приблизно одного рівня, то завжди очікуєте важких суперників. І ось що ми отримали. Це хороше жеребкування.

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Ігри проти Ірландії завжди будуть цікавими для вболівальників, і, сподіваюся, вони пройдуть із великою кількістю глядачів на обох стадіонах. Україна стала нашим суперником у плей-оф відбору чемпіонату світу. До початку змагань у Лізі націй ми вже будемо добре знати українців, адже зіграємо з ними. Сподіваюся, ми знайдемо спосіб перемогти їх тричі", - відзначив Кларк.

Нагадаємо, Україна зіграє з Шотландією, Вірменією та Ірландією в Лізі націй.

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