Президент УЄФА прокоментував скандальне жеребкування ЛЧ

Джерело - Marca.

Під час жеребкування Ліги чемпіонів сталася проблема, яка пов'язана з програмним забезпеченням.

Про це заявив президент УЄФА Александр Чеферін.

"Звичайно, жеребкування було провалом для УЄФА. Ми залежимо від технологій, і, можливо, маємо залежати від них меншою мірою. УЄФА приносить вибачення всім. Щось пішло не так із програмним забезпеченням.

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УЄФА зв'язався з постачальником програмного забезпечення, і було ухвалено рішення провести жеребкування заново, тому що ми не знали точно, до чого спричинила помилка. Наше рішення було прозорим", - сказав Чеферін.

Нагадаємо, УЄФА опублікувала розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.