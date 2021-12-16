Україна зіграє з Шотландією, Вірменією та Ірландією в Лізі націй
Вчора 19:47 682
Збірна України програла Угорщині на старті турніру у Польщі
Вчора 23:51 192
Прометей здобув вольову перемогу над Фрібургом у 1/16 Єврокубка ФІБА
Вчора 22:16 298
Леонов залишив посаду головного тренера Минаю
Вчора 21:47 369
Жеребкування Ліги націй: Як це було
Вчора 19:49 5730
Лунін здав позитивний тест на коронавірус
Вчора 18:09 272
Білосюк - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Ансі
Вчора 16:47 482
Як колумбійський футбол осоромився на весь світ через договорняк (відео)
Вчора 16:15 524 3
Стаховський оголосив про завершення кар’єри у збірній України
Вчора 11:35 353
Красюк: Вийшов Вася із прапором рідного міста. Навіщо засуджувати людину?
Вчора 07:03 2419 6
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Чеферін вибачився за помилку в жеребкуванні Ліги чемпіонів

Вчора 23:57 322 0
Президент УЄФА прокоментував скандальне жеребкування ЛЧ
Чеферін вибачився за помилку в жеребкуванні Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #УЄФА, #Чеферін

Джерело - Marca.

Під час жеребкування Ліги чемпіонів сталася проблема, яка пов'язана з програмним забезпеченням.

Про це заявив президент УЄФА Александр Чеферін.

"Звичайно, жеребкування було провалом для УЄФА. Ми залежимо від технологій, і, можливо, маємо залежати від них меншою мірою. УЄФА приносить вибачення всім. Щось пішло не так із програмним забезпеченням.

  АктуальноУкраїна зіграє з Шотландією, Вірменією та Ірландією в Лізі націй

УЄФА зв'язався з постачальником програмного забезпечення, і було ухвалено рішення провести жеребкування заново, тому що ми не знали точно, до чого спричинила помилка. Наше рішення було прозорим", - сказав Чеферін.

Нагадаємо, УЄФА опублікувала розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Коментарі ()