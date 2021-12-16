Україна зіграє з Шотландією, Вірменією та Ірландією в Лізі націй
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Головний тренер Вірменії: Україна - фаворит групи Ліги націй

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Хоакін Капаррос прокоментував підсумки жеребкування Ліги націй
Головний тренер Вірменії: Україна - фаворит групи Ліги націй
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА

Джерело - Федерація футболу Вірменії.

Збірна України - фаворит Групи A дивізіону B в Лізі націй.

Про це заявив головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос.

"Ми потрапили в дуже сильну групу, в якій є команда, яка грала в Лізі А. Серед суперників є фізично добре підготовлені команди. Також у їх складах багато футболістів із добрими технічними якостями. Ми маємо намагатися бути конкурентоспроможними – боротися за перемогу у кожному матчі", - заявив фахівець.

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"Звісно, Україна – фаворит гурту. Але Ірландія та Шотландія теж досвідчені та кваліфіковані команди", – сказав Капаррос.

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