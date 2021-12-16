Головний тренер Вірменії: Україна - фаворит групи Ліги націй

Збірна України - фаворит Групи A дивізіону B в Лізі націй.

Про це заявив головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос.

"Ми потрапили в дуже сильну групу, в якій є команда, яка грала в Лізі А. Серед суперників є фізично добре підготовлені команди. Також у їх складах багато футболістів із добрими технічними якостями. Ми маємо намагатися бути конкурентоспроможними – боротися за перемогу у кожному матчі", - заявив фахівець.