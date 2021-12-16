Україна зіграє з Шотландією, Вірменією та Ірландією в Лізі націй
Сьогодні 19:47 651
Прометей здобув вольову перемогу над Фрібургом у 1/16 Єврокубка ФІБА
Сьогодні 22:16 240
Жеребкування Ліги націй: Як це було
Сьогодні 19:49 5706
Лунін здав позитивний тест на коронавірус
Сьогодні 18:09 265
Білосюк - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Ансі
Сьогодні 16:47 463
Як колумбійський футбол осоромився на весь світ через договорняк (відео)
Сьогодні 16:15 510 3
Стаховський оголосив про завершення кар’єри у збірній України
Сьогодні 11:35 350
Красюк: Вийшов Вася із прапором рідного міста. Навіщо засуджувати людину?
Сьогодні 07:03 2388 6
Гірн: Ломаченко зараз не отримає титульного бою
Вчора 23:09 1368
Київ-Баскет програв Реджані у Кубку Європи ФІБА
Вчора 21:08 371
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Миколенко: Не пам'ятаю Яремчука в Динамо

Сьогодні 23:24 208 0
Захисник Динамо розповів про нападника Бенфіки
Миколенко: Не пам'ятаю Яремчука в Динамо
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Віталій Миколенко, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Нападник Бенфіки Роман Яремчук дуже сильно фізично розвинувся, виступаючи за Гент.

Про це заявив захисник Динамо Віталій Миколенко.

"У Динамо я Рому не пам'ятаю, хоч я був у академії, U-19. Я не бачив його у тренуваннях, і у грі не сильно спостерігав. А як він грав у Генті та як зараз - це ТОП-футболіст, напевно, європейського рівня.

  Актуально: Динамо вимагатиме від Евертона за Миколенка 20 млн фунтів

"Коли він поїхав до Європи, набрав масу, накачався - рама. У якийсь період у Генті у нього був дієтолог. Не думаю, що він їв щось надприродне. Це більше залежить від зала та від його роботи", - сказав Миколенко.

Нагадаємо, Бенфіка з Яремчуком вийшла у півфінал Кубка португальської ліги.

Коментарі ()