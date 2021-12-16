Миколенко: Не пам'ятаю Яремчука в Динамо

Нападник Бенфіки Роман Яремчук дуже сильно фізично розвинувся, виступаючи за Гент.

Про це заявив захисник Динамо Віталій Миколенко.

"У Динамо я Рому не пам'ятаю, хоч я був у академії, U-19. Я не бачив його у тренуваннях, і у грі не сильно спостерігав. А як він грав у Генті та як зараз - це ТОП-футболіст, напевно, європейського рівня.