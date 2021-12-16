Миколенко: Не пам'ятаю Яремчука в Динамо

Джерело - Чемпіон.
Нападник Бенфіки Роман Яремчук дуже сильно фізично розвинувся, виступаючи за Гент.
Про це заявив захисник Динамо Віталій Миколенко.
"У Динамо я Рому не пам'ятаю, хоч я був у академії, U-19. Я не бачив його у тренуваннях, і у грі не сильно спостерігав. А як він грав у Генті та як зараз - це ТОП-футболіст, напевно, європейського рівня.
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"Коли він поїхав до Європи, набрав масу, накачався - рама. У якийсь період у Генті у нього був дієтолог. Не думаю, що він їв щось надприродне. Це більше залежить від зала та від його роботи", - сказав Миколенко.
Нагадаємо, Бенфіка з Яремчуком вийшла у півфінал Кубка португальської ліги.