Джерело - офіційний сайт Ліверпуля.
Декілька гравців Ліверпуля перед матчем 17-го туру АПЛ з Ньюкаслом склали сумнівні тести на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба "мерсисайдців".
Сумнівні тести склали захисник Вірджил ван Дейк, а також хавбеки Фабіньо та Кертіс Джонс.
Після того, як тести цих гравців дали сумнівний результат, решта футболістів і співробітників Ліверпуля пройшли повторне тестування. Нових випадків зараження виявлено не було.
Нагадаємо, клуби АПЛ пропонують призупинити чемпіонат та відновити його в січні.
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