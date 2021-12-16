Україна зіграє з Шотландією, Вірменією та Ірландією в Лізі націй
Сьогодні 19:47 580
Жеребкування Ліги націй: Як це було
Сьогодні 19:49 5670
Лунін здав позитивний тест на коронавірус
Сьогодні 18:09 239
Білосюк - у ТОП-20 спринту на етапі Кубка світу в Ансі
Сьогодні 16:47 435
Як колумбійський футбол осоромився на весь світ через договорняк (відео)
Сьогодні 16:15 482 3
Стаховський оголосив про завершення кар’єри у збірній України
Сьогодні 11:35 342
Красюк: Вийшов Вася із прапором рідного міста. Навіщо засуджувати людину?
Сьогодні 07:03 2351 6
Гірн: Ломаченко зараз не отримає титульного бою
Вчора 23:09 1333
Київ-Баскет програв Реджані у Кубку Європи ФІБА
Вчора 21:08 365
ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Еліна Світоліна
Вчора 21:05 524
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Ван Дейк та Фабіньо пропустять матч з Ньюкаслом через коронавірус

Сьогодні 21:34 124 0
Поєдинок Ліверпуль - Ньюкасл розпочнеться сьогодні, 16 грудня, о 22:00
Ван Дейк та Фабіньо пропустять матч з Ньюкаслом через коронавірус
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ван Дейк, #Ліверпуль, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - офіційний сайт Ліверпуля.

Декілька гравців Ліверпуля перед матчем 17-го туру АПЛ з Ньюкаслом склали сумнівні тести на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба "мерсисайдців".

Сумнівні тести склали захисник Вірджил ван Дейк, а також хавбеки Фабіньо та Кертіс Джонс.

Після того, як тести цих гравців дали сумнівний результат, решта футболістів і співробітників Ліверпуля пройшли повторне тестування. Нових випадків зараження виявлено не було.

Нагадаємо, клуби АПЛ пропонують призупинити чемпіонат та відновити його в січні.

Матч Манчестер Юнайтед – Брайтон перенесено через коронавірус

Коментарі ()