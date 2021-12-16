Поєдинок Ліверпуль - Ньюкасл розпочнеться сьогодні, 16 грудня, о 22:00

Джерело - офіційний сайт Ліверпуля.

Декілька гравців Ліверпуля перед матчем 17-го туру АПЛ з Ньюкаслом склали сумнівні тести на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба "мерсисайдців".

Сумнівні тести склали захисник Вірджил ван Дейк, а також хавбеки Фабіньо та Кертіс Джонс.

Після того, як тести цих гравців дали сумнівний результат, решта футболістів і співробітників Ліверпуля пройшли повторне тестування. Нових випадків зараження виявлено не було.

Нагадаємо, клуби АПЛ пропонують призупинити чемпіонат та відновити його в січні.

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