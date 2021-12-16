Металіст 1925 запланував місячний збір у Туреччині

Команда запланувала збори у Туреччині

Після останнього матчу першої частини сезону УПЛ футболісти Металіста 1925 відправилися у відпустку.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Закінчиться відпочинок в основного складу Металіста 1925 11-го січня. Наступного дня команда збереться на навчально-тренувальній базі та два дні гравці будуть проходити обов'язковий медогляд.

А вже з 14-го січня команда розпочне домашню частину підготовки до другої частини сезону. На 25-те січня заплановано виліт до Туреччини, де Металіст 1925 продовжить підготовку і вона триватиме майже до першого матчу після перерви у чемпіонаті.

Раніше, Чорноморець переміг Металіст 1925 у 18 турі УПЛ.