Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:11 25742
Як колумбійський футбол осоромився на весь світ через договорняк (відео)
Сьогодні 16:15 23
Жеребкування Ліги націй: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 14:13 190
Стаховський оголосив про завершення кар’єри у збірній України
Сьогодні 11:35 282
Красюк: Вийшов Вася із прапором рідного міста. Навіщо засуджувати людину?
Сьогодні 07:03 2016 5
Гірн: Ломаченко зараз не отримає титульного бою
Вчора 23:09 1112
Київ-Баскет програв Реджані у Кубку Європи ФІБА
Вчора 21:08 327
ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Еліна Світоліна
Вчора 21:05 399
Канело визнано боксером року за версією WBC
Вчора 18:54 608
Що було не так зі ставками колишньої зірки Манчестер Юнайтед, Пола Скоулза
Вчора 18:40 391
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Металіст 1925 запланував місячний збір у Туреччині

Сьогодні 14:41 115 0
Команда запланувала збори у Туреччині
Металіст 1925 запланував місячний збір у Туреччині
#Металіст, #Металіст 1925

Джерело - metalist1925.com.

Після останнього матчу першої частини сезону УПЛ футболісти Металіста 1925 відправилися у відпустку.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Закінчиться відпочинок в основного складу Металіста 1925 11-го січня. Наступного дня команда збереться на навчально-тренувальній базі та два дні гравці будуть проходити обов'язковий медогляд.

А вже з 14-го січня команда розпочне домашню частину підготовки до другої частини сезону. На 25-те січня заплановано виліт до Туреччини, де Металіст 1925 продовжить підготовку і вона триватиме майже до першого матчу після перерви у чемпіонаті.

Раніше, Чорноморець переміг Металіст 1925 у 18 турі УПЛ.

Коментарі ()