Промоутер Ф’юрі: Бій проти Усика - ідеальний варіант для нас

Ділліан Вайт та Ентоні Джошуа мають дозволити Тайсону Ф'юрі провести об'єднавчий бій.

Про це розповів промоутер британського боксера Френк Воррен.

"Склалася непроста ситуація. Буде здорово, якщо Ділліан та Ентоні відмовляться від своїх боїв, але все йде до того, що нам доведеться чекати, коли переможці реваншу між Усіком та Джошуа, а також бою між Ф'юрі та Вайтом зустрінуться між собою.

Якщо Тайсон все ж таки проведе бій з Ділліаном, то Ф'юрі переможе, і я сподіваюся, що помиляюся, але моя думка така, що Усик переможе Джошуа. Звичайно, нас влаштує бій з Ентоні. Але зараз бій Тайсона проти Усика - ідеальний варіант для нас", - розповів Ф’юрі.