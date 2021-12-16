Рац: Металіст може виграти Кубок України

Металіст буде мати більшу мотивацію у матчі 1/4 фіналу Кубка України проти Зорі.

Про це розповів колишній футболіст київського Динамо Василь Рац.

"Металіст - Зоря — дуже хороша пара. В останні роки, коли Скрипник став головним тренером, Зоря добре прогресує. А Металіст — амбітна команда, яка хоче якнайшвидше вийти до Прем'єр-ліги та грати в єврокубках. Думаю, що ці ігри також будуть дуже цікавими.

Чи може Металіст, завдяки перемозі в Кубку України, вийти в єврокубки раніше запланованого? Думаю, що може. У кубкових матчах все можливе. Все залежить від того, в якому стані буде кожна команда на момент матчу, там дуже багато нюансів. Думаю, що у Металіста все ж таки набагато більший стимул перемогти вдома, перед переповненими трибунами. Я дав би їм трохи більше шансів, ніж супернику", - відзначив Рац.