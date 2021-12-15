Менхенгладбаська Боруссія програла Айнтрахту. Результати матчів 16 туру Бундесліги

Гості перемогли у меншості

Джерело - Чемпіон.

У 16-му турі німецької Бундесліги менхенгладбаська Боруссія вдома поступилася Айнтрахту.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

16 тур, 15 грудня

Боруссія М - Айнтрахт 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Нойгаус, 1:1 - 45 Борре, 1:2 - 50 Ліндстрем, 2:2 - 54 Бенсебаїні (пен), 2:3 - 55 Камада

Сьогодні, 15 грудня, у німецькій Бундеслізі відбудеться ще чотири матчі:

21:30. Аугсбург - Лейпциг

21:30. Баєр - Гоффенгайм

21:30. Боруссія Д - Гройтер Фюрт

21:30. Уніон - Фрайбург

Нагадаємо, Боруссія з Дортмунда зіграла внічию з Бохумом у 15 турі Бундесліги.