Поворознюк розніс свою команду: Весною ви побачите зовсім інший Інгулець

Євген Запорожець, Максим Ковальов та Алі Бен Салем залишаться гравцями Інгульця у другій частині сезону УПЛ.

Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.

"Гра є, а результату немає, значить оцінка - два. Навесні ви побачите зовсім інший Інгулець і за тренерським складом, і за складом гравців.

Чи стосується і головного тренера? Ні, головного тренера це не стосується. Запорожець, Ковальов, Салем - це люди, які точно залишаться в команді. Усі інші - під питанням. Ми зараз дуже старанно працюємо на трансферному ринку. Якщо будуть гравці, сильніші, ніж наші, будемо підсилюватися", - сказав Поворознюк.