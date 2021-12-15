Поворознюк розніс свою команду: Весною ви побачите зовсім інший Інгулець

Джерело - Футбол NEWS.
Євген Запорожець, Максим Ковальов та Алі Бен Салем залишаться гравцями Інгульця у другій частині сезону УПЛ.
Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.
"Гра є, а результату немає, значить оцінка - два. Навесні ви побачите зовсім інший Інгулець і за тренерським складом, і за складом гравців.
Чи стосується і головного тренера? Ні, головного тренера це не стосується. Запорожець, Ковальов, Салем - це люди, які точно залишаться в команді. Усі інші - під питанням. Ми зараз дуже старанно працюємо на трансферному ринку. Якщо будуть гравці, сильніші, ніж наші, будемо підсилюватися", - сказав Поворознюк.
Відзначимо, що першу половину сезону Інгулець завершив на 14 місці в турнірній таблиці з 13 набраними очками в активі.
У заключному матчі проти Десни (2:1) команда Сергія Лавриненка відсвяткувала першу перемогу в чемпіонаті з 28 серпня.
Раніше, шість гравців можуть покинути Інгулець.