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Поворознюк розніс свою команду: Весною ви побачите зовсім інший Інгулець

Сьогодні 20:09 175 0
Функціонер розповів про плани після зимової паузи та розкритикував гравців за незадовільні результати
Поворознюк розніс свою команду: Весною ви побачите зовсім інший Інгулець
#Інгулець, #Поворознюк

Джерело - Футбол NEWS.

Євген Запорожець, Максим Ковальов та Алі Бен Салем залишаться гравцями Інгульця у другій частині сезону УПЛ.

Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.

"Гра є, а результату немає, значить оцінка - два. Навесні ви побачите зовсім інший Інгулець і за тренерським складом, і за складом гравців.

Чи стосується і головного тренера? Ні, головного тренера це не стосується. Запорожець, Ковальов, Салем - це люди, які точно залишаться в команді. Усі інші - під питанням. Ми зараз дуже старанно працюємо на трансферному ринку. Якщо будуть гравці, сильніші, ніж наші, будемо підсилюватися", - сказав Поворознюк.

Відзначимо, що першу половину сезону Інгулець завершив на 14 місці в турнірній таблиці з 13 набраними очками в активі.

У заключному матчі проти Десни (2:1) команда Сергія Лавриненка відсвяткувала першу перемогу в чемпіонаті з 28 серпня. 

Раніше, шість гравців можуть покинути Інгулець.

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