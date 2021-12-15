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Прямі трансляції

Визначено місце проведення матчу континентальних чемпіонів між збірними Італії та Аргентини

Вчора 22:56 203 0
Матч відбудеться у Лондоні
Визначено місце проведення матчу континентальних чемпіонів між збірними Італії та Аргентини
Фото Getty Images
#Аргентина, #Італія

Джерело - Чемпіон.

УЄФА та КОНМЕБОЛ обрали Лондон як місце проведення матчу континентальних чемпіонів.

Про це повідомляє журналіст AP Роб Герріс.

Збірна Італії, яка є переможцем Євро-2020, зустрінеться із національною командою Аргентини, володарем Кубка Америки-2021, 1 червня 2022 року.

Раніше переможці Євро та Копа Америка об'єднувалися разом із переможцями інших континентальних змагань для участі у Кубку конфедерацій, який проводився за рік до кожного чемпіонату світу, але згодом був скасований.

Нагадаємо, Наполі може провести матч зі збірною Аргентини в пам'ять про Марадону.

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