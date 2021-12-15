Визначено місце проведення матчу континентальних чемпіонів між збірними Італії та Аргентини

Джерело - Чемпіон.
УЄФА та КОНМЕБОЛ обрали Лондон як місце проведення матчу континентальних чемпіонів.
Про це повідомляє журналіст AP Роб Герріс.
Збірна Італії, яка є переможцем Євро-2020, зустрінеться із національною командою Аргентини, володарем Кубка Америки-2021, 1 червня 2022 року.
Wembley a possible location for Italy-Argentina on June 1 after UEFA & CONMEBOL selected London where the confederations are also opening a joint office in 2022.— Rob Harris (@RobHarris) December 15, 2021
Sign of UEFA confidence in England and the 2030 World Cup bid they're leading
Раніше переможці Євро та Копа Америка об'єднувалися разом із переможцями інших континентальних змагань для участі у Кубку конфедерацій, який проводився за рік до кожного чемпіонату світу, але згодом був скасований.
Нагадаємо, Наполі може провести матч зі збірною Аргентини в пам'ять про Марадону.