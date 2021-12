Визначено місце проведення матчу континентальних чемпіонів між збірними Італії та Аргентини

УЄФА та КОНМЕБОЛ обрали Лондон як місце проведення матчу континентальних чемпіонів.

Про це повідомляє журналіст AP Роб Герріс.

Збірна Італії, яка є переможцем Євро-2020, зустрінеться із національною командою Аргентини, володарем Кубка Америки-2021, 1 червня 2022 року.

Wembley a possible location for Italy-Argentina on June 1 after UEFA & CONMEBOL selected London where the confederations are also opening a joint office in 2022.



Sign of UEFA confidence in England and the 2030 World Cup bid they're leading