Форварду Миная Євгену Селезньову треба бути стриманішим, адже він зараз на перших сторінках.

Про це заявив колишній нападник донецького Шахтаря Андрій Воробей.

"Я до цього ставлюся негативно. Журналісти пишуть іноді хороше, іноді погане. Завжди є задоволені, є незадоволені. І завжди будуть провокації. Тим більше Жені треба бути стриманішим. Він зараз на перших сторінках, хоче рекорд побити. Він же не Вася із якогось села.

Завжди його тишком-нишком зніматимуть. З трибун його провокуватимуть. Потрібно вміти себе стримувати. Це неправильно, я згоден, але різні люди є, всіх не заткнеш. На цьому люди роблять собі якийсь піар. І таких людей багато, але й хороших дуже багато. Треба не порошити, а трохи зважувати всю інформацію", - сказав Воробей.