Джерело - Чемпіон.
Азербайджанський Карабах підписав контракт з колишнім форвардом Миная Рустамом Ахмедзаде.
Про це повідомляє пресслужба Карабаха.
Угода сторін розрахована до літа 2026 року. У своїй новій команді Рустам гратиме під №97.
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Нагадаємо, що Ахмедзаде приєднався до Минаю влітку 2020 року. За цей час він провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив три голи та оформив чотири результативні передачі.
Також в активі 20-річного футболіста також три матчі за національну збірну Азербайджану.
Нагадаємо, Колос здобув вольову перемогу над Минаєм у 18 турі УПЛ.