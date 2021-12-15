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Ахмедзаде перейшов до азербайджанського клубу

Сьогодні 20:25 81 0
Довгостроковий контракт підписано до літа 2026 року
Ахмедзаде перейшов до азербайджанського клубу
#Ахмедзадзе, #Карабах

Джерело - Чемпіон.

Азербайджанський Карабах підписав контракт з колишнім форвардом Миная Рустамом Ахмедзаде.

Про це повідомляє пресслужба Карабаха.

Угода сторін розрахована до літа 2026 року. У своїй новій команді Рустам гратиме під №97.

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Допис, поширений Qarabağ FK (@fkqarabagh)

Нагадаємо, що Ахмедзаде приєднався до Минаю влітку 2020 року. За цей час він провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив три голи та оформив чотири результативні передачі.

Також в активі 20-річного футболіста також три матчі за національну збірну Азербайджану.

Нагадаємо, Колос здобув вольову перемогу над Минаєм у 18 турі УПЛ.

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