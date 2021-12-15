Інтер найближчим часом розірве контракт із Еріксеном

Данець незабаром залишить клуб

Джерело - Чемпіон.

Інтер та півзахисник Крістіан Еріксен ведуть переговори про розірвання контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Найближчим часом угода буде розірвана за взаємною згодою сторін.

Очікується, що футболіст може повернутися до Данії у свій колишній клуб Оденсе. За молодіжну команду Оденсе данець виступав із 2005 по 2009 рік.

На початку грудня Еріксен приступив до тренувань.

Christian #Eriksen and #Inter are set to complete the termination of the contract. He could return to play in Denmark (where the controls are less stringment a out the idoneity) for his former and first club #Odense. Ajax also asked info 6-weeks ago. #transfers https://t.co/SZMj8gxxur — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 15, 2021

Нагадаємо, Еріксен не грає у футбол після того, як переніс зупинку серця під час матчу Євро-2020 між Данією та Фінляндією. Гравцеві поставили дефібрилятор і він пройшов тривалий курс відновлення. Проте за правилами італійських ліг, футболіст не може грати з дефібрилятором серця.

Раніше, Інтер знищив Кальярі у 17-му турі Серії А.