Інтер найближчим часом розірве контракт із Еріксеном

Інтер та півзахисник Крістіан Еріксен ведуть переговори про розірвання контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Найближчим часом угода буде розірвана за взаємною згодою сторін.

Очікується, що футболіст може повернутися до Данії у свій колишній клуб Оденсе. За молодіжну команду Оденсе данець виступав із 2005 по 2009 рік.

На початку грудня Еріксен приступив до тренувань.

Christian #Eriksen and #Inter are set to complete the termination of the contract. He could return to play in Denmark (where the controls are less stringment a out the idoneity) for his former and first club #Odense. Ajax also asked info 6-weeks ago. #transfers https://t.co/SZMj8gxxur