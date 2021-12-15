Майнц - Герта 4:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 16 туру Бундесліги Майнц вдома обіграв Герту.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
16 тур, 14 грудня
Майнц - Герта Берлін 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 19 Лі Че Сон, 2:0 - 41 Хак, 3:0 - 49 Відмер, 4:0 - 79 Боетьюс
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 16 туру Бундесліги Майнц вдома обіграв Герту.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
16 тур, 14 грудня
Майнц - Герта Берлін 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 19 Лі Че Сон, 2:0 - 41 Хак, 3:0 - 49 Відмер, 4:0 - 79 Боетьюс