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Максимюк: Рикун перед матчем випивав 150 грам для куражу

Сьогодні 10:12 54 0
Роман Максимюк прокоментував гру Олександра Рикуна
Максимюк: Рикун перед матчем випивав 150 грам для куражу
#Рикун

Джерело - Чемпіон.

Відомий український футболіст Олександра Рикуна мав особливий ритуал перед початком матчу.

Про це розповів ексхавбек збірної України Роман Максимюк в інтерв'ю Бомбардир.

"Рикун міг перед матчем випити 150 грамів. У день матчу. Але він казав, що це надає йому куражу, він починає на полі творити. Він говорив, як не вип'є, у нього апатія. Я не знаю, чому так, це його організм. Він колись випивав, то не перенавантажував себе на полі. Це його окриляло, він ловив кураж. Його пас, гострі передачі, бачення поля – це нікуди не дівалося. Може, людині так краще було.

Актуально: Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною

Із цим боровся Павлов, Маркевич, Кучеревський. Так, Рикун після матчу міг перебрати. Не було такого, що він не приходив на тренування. Але після матчу він міг приходити в дуже поганому стані, і вже лікар не міг дати дозвіл на його участь у тренуванні. Тиск та пульс зашкалює. Це занадто.

Де міг випити? Прямо на базі. Особисто я був у шоці. Як я дізнався? Особисто це я бачив. Він казав мені: "Я не можу інакше". Це унікальний випадок", - сказав Максимюк.

Раніше, Рикун розкритикував лідерів збірної України.

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