Максимюк: Рикун перед матчем випивав 150 грам для куражу

Відомий український футболіст Олександра Рикуна мав особливий ритуал перед початком матчу.

Про це розповів ексхавбек збірної України Роман Максимюк в інтерв'ю Бомбардир.

"Рикун міг перед матчем випити 150 грамів. У день матчу. Але він казав, що це надає йому куражу, він починає на полі творити. Він говорив, як не вип'є, у нього апатія. Я не знаю, чому так, це його організм. Він колись випивав, то не перенавантажував себе на полі. Це його окриляло, він ловив кураж. Його пас, гострі передачі, бачення поля – це нікуди не дівалося. Може, людині так краще було.

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Із цим боровся Павлов, Маркевич, Кучеревський. Так, Рикун після матчу міг перебрати. Не було такого, що він не приходив на тренування. Але після матчу він міг приходити в дуже поганому стані, і вже лікар не міг дати дозвіл на його участь у тренуванні. Тиск та пульс зашкалює. Це занадто.

Де міг випити? Прямо на базі. Особисто я був у шоці. Як я дізнався? Особисто це я бачив. Він казав мені: "Я не можу інакше". Це унікальний випадок", - сказав Максимюк.