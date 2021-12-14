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Евертон дійсно цікавиться Миколенком, однак говорити про трансфер зарано - журналіст

Сьогодні 21:25 135 0
Евертон дійсно цікавиться Миколенком, однак говорити про трансфер зарано - журналіст

Джерело - Чемпіон.

Лівим захисником Динамо та Збірної України Віталієм Миколенком дійсно цікавиться англійський Евертон.

Цю інформацію в коментарі чемпіону підтвердив відомий українсько-британський журналіст Андрій Тодос.

"Так, це дійсно правда. Але хочу зауважити, що про трансфер наразі говорити зарано. У потенційному трансфері Миколенка до Евертона є одна ключова річ - його прямий конкурент на позиції - Люка Дінь. У француза не склалися відносини з головним тренером Ірисок Рафаелем Бенітесом, тому Миколенко - хороша кандидатура. Але справа в тім, що й доля іспанського фахівця в Евертоні наразі виглядає досить туманною - команда геть невдало виступає в цьому сезоні.

Що стосується Миколенка, то я не вважаю, що для нього варіант з Евертоном - найкращий, хоча це АПЛ, тому треба пробувати. Зважаючи на те, що Миколенко досить неоднозначно провів 2021-й рік, думаю, що 15 мілйонів фунтів - об'єктивна ціна. Але ж не все залежить від Миколенка та й Евертона. Є ще Динамо та їхні фінансові апетити", - сказав Тодос.

Також журналіст підтвердив, що до Миколенка проявляє інтерес італійський клуб, і'мя якого наразі невідоме.

Нагадаємо, першим про відхід Миколенка з Динамо та його перехід у Евертон повідомив телеграм-канал Динамо Київ Inside.

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