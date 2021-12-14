Баварія розгромила Штутгарт, Майнц знищив Герту. Результати 16 туру Бундесліги

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Відбулися перші матчі 16 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
16 тур, 14 грудня
Штутгарт - Баварія Мюнхен 0:5 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 Гнабрі, 0:2 - 53 Гнабрі, 0:3 - 69 Левандовський, 0:4 - 72 Левандовський, 0:5 - 74 Гнабрі
Армінія Білефельд - Бохум 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Окугава, 2:0 - 69 Віммер
Вольфсбург - Кельн 2:3 (1:1)
Голи:1:0 - 8 Нмеча, 1:1 - 34 Модест, 2:1 - 51 Вегхорст, 2:2 - 73 Ут, 2:3 - 89 Модест
Майнц - Герта Берлін 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 19 Лі Че Сон, 2:0 - 41 Хак, 3:0 - 49 Відмер, 4:0 - 79 Боетьюс