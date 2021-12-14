Стала відома дата жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

Джерело - uaf.ua.
Жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України-2021/2022 відбудеться у Будинку футболу в середу, 15 грудня (початок — о 14.00).
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
За перебігом процедури жеребкування можна буде спостерігати наживо на YouTube-каналі УАФ.
Учасники 1/4 фіналу Кубку України-2021/2022
УПЛ:
Динамо (Київ)
Шахтар (Донецьк)
Дніпро-1 (Дніпро)
Зоря (Луганськ)
Ворскла (Полтава)
Олександрія (Олександрія)
Львів (Львів)
Перша ліга
Металіст (Харків)
Базовий день матчів 1/4 фіналу — 2 березня 2022 року.