Стала відома дата жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

Білоруське диво та найкращий результат України: підсумки етапу в Гохфільцені
Вчора 12:56 1486
Жеребкування Ліги націй: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:25 3644
Російський опозиціонер хоче організувати бій Усик - Джошуа у Києві
Сьогодні 11:30 1210
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів
Сьогодні 00:58 9446 12
Скрипник може очолити Ференцварош
Вчора 21:55 571
Григорчук підписав контракт з Чорноморцем - журналіст
Вчора 21:41 587
Редкач жорстко відповів Кличку щодо прапора Ломаченка
Вчора 21:00 10742 7
Петраков: Ярмоленко - лідер збірної України, хай грає до 40 років
Вчора 20:32 531
Веселий і чудернацький світ довгострокових ставок
Вчора 20:12 257
Чорноморець оголосить про призначення Григорчука - ЗМІ
Вчора 20:12 629
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Кумедна реакція норвезького шахіста на безглуздий хід росіянина. ВІДЕО
Кумедна реакція норвезького шахіста на безглуздий хід росіянина. ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 17:01 279
Усик тепло привітав батька Ломаченка із днем народження
Усик тепло привітав батька Ломаченка із днем народження Андрій Дунець
Сьогодні 13:35 295
Відео дня. 91-річний вболівальник не стримав сліз після чемпіонства свого клубу
Відео дня. 91-річний вболівальник не стримав сліз після чемпіонства свого клубу Андрій Дунець
Сьогодні 12:03 468
Берінчик продовжує готуватися дою бою проти Чанієва
Берінчик продовжує готуватися дою бою проти Чанієва Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:55 238
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:58 9441 12
Відпочинок відкладається: Пятов переніс операцію на руці
Відпочинок відкладається: Пятов переніс операцію на руці Віктор Слюсаренко
Вчора 17:03 552
Стаховський: Україна була і буде навіть коли нас тут не буде
Стаховський: Україна була і буде навіть коли нас тут не буде Віктор Слюсаренко
Вчора 16:02 812
Ломаченко повернувся до України після бою з Коммі
Ломаченко повернувся до України після бою з Коммі Віктор Слюсаренко
Вчора 14:55 3345 5
Виконав обіцянку: Тренер у США відсвяткував чемпіонство в одних трусах
Виконав обіцянку: Тренер у США відсвяткував чемпіонство в одних трусах Віктор Слюсаренко
Вчора 14:08 307
Кричав арбітру: Луческу емоційно відреагував на порушення правил проти Циганкова
Кричав арбітру: Луческу емоційно відреагував на порушення правил проти Циганкова Віктор Слюсаренко
Вчора 13:10 325
На своєму місці! Шахтар похизувався зимовим чемпіонством
На своєму місці! Шахтар похизувався зимовим чемпіонством Віктор Слюсаренко
Вчора 12:04 579
Розлючені фанати напали на автобус клубу Харатіна: футболісти отримали травми
Розлючені фанати напали на автобус клубу Харатіна: футболісти отримали травми Віктор Слюсаренко
Вчора 11:30 1288
1 гол, 1 очко, 1 квиток у Бухарест. Ультрас вивісили банер для Луческу на матчі Динамо - Зоря
1 гол, 1 очко, 1 квиток у Бухарест. Ультрас вивісили банер для Луческу на матчі Динамо - Зоря Віктор Слюсаренко
Вчора 09:13 387 1
Ломаченко подякував вищим силам: На славу божу. Слава Ісусу Христу
Ломаченко подякував вищим силам: На славу божу. Слава Ісусу Христу Віктор Слюсаренко
Вчора 07:40 1209
Ломаченко просив тренерів Коммі зупинити бій. ВІДЕО
Ломаченко просив тренерів Коммі зупинити бій. ВІДЕО Віктор Слюсаренко
Вчора 06:49 2117
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:43 Футбол Довбик хоче грати у ТОП-чемпіонаті 66
17:27 Футбол Стала відома дата жеребкування 1/4 фіналу Кубка України 91
17:11 Бокс Бокс та важку атлетику виключили з програми Олімпіади 236
17:01 Блог Кумедна реакція норвезького шахіста на безглуздий хід росіянина. ВІДЕО 287
16:52 Футбол Динамо визначило майбутнє орендованих Чорноморцем гравців 432
16:40 Бокс Промоутер назвав наступного суперника Ф’юрі 260
16:23 Футбол Динамо отримало дві пропозиції щодо трансферу Миколенка 491
15:53 Хокей Збірна України U-20 поступилася Японії на чемпіонаті світу 240
15:48 Футбол Ренн - Ніцца 1:2. Огляд матчу 139
15:43 Бокс Ломаченко став найкращим боксером світу за точністю силових ударів 284
15:25 Футбол Жеребкування Ліги націй: онлайн-трансляція 3644
15:15 Футбол Підтримаємо збірну України у Глазго! 5226
15:13 Пряма трансляція Кубок Італії. Дженоа - Салернітана: онлайн-трансляція. LIVE 238
15:00 Футбол Віцепрезидент Динамо про перехід Миколенка: Я не знаю. Може, правда, а може й ні 301
14:46 Футбол Манчестер Юнайтед та Ньюкасл цікавляться Камара 182
14:30 Футбол Миколенко перейде в Евертон 712
14:22 Футбол Страсбур - Марсель 0:2. Огляд матчу 180
14:09 Футбол Офіс Президента не схвалив нагороди Петракова, Кварцяного та інших 812
14:03 Футбол Барселона анонсувала пресконференцію Агуеро 222
13:44 Футбол Миколенко близький до відходу з Динамо 588
13:37 Футбол Динамо U-19 зіграє з Депортіво у 1/16 Юнацької Ліги УЄФА 421
13:35 Блог Усик тепло привітав батька Ломаченка із днем народження 296
13:18 Інше Відкриття Олімпіади-2024 у Парижі відбудеться на річці Сена 208
13:03 Бокс Джонс: Якщо віддаєш Усику перші три раунди – він уже виграв бій 468
12:47 Футбол Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України відбудеться 15 грудня 299

Стала відома дата жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

Сьогодні 17:27 91 0
Жеребкування розпочнеться о 14:00
Стала відома дата жеребкування 1/4 фіналу Кубка України
#УАФ

Джерело - uaf.ua.

Жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України-2021/2022 відбудеться у Будинку футболу в середу, 15 грудня (початок — о 14.00).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За перебігом процедури жеребкування можна буде спостерігати наживо на YouTube-каналі УАФ.

Учасники 1/4 фіналу Кубку України-2021/2022

УПЛ:

Динамо (Київ)
Шахтар (Донецьк)
Дніпро-1 (Дніпро)
Зоря (Луганськ)
Ворскла (Полтава)
Олександрія (Олександрія)
Львів (Львів)

Перша ліга

Металіст (Харків)

Базовий  день матчів 1/4 фіналу — 2 березня 2022 року.

Коментарі ()