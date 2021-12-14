Стала відома дата жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

Жеребкування розпочнеться о 14:00

Жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України-2021/2022 відбудеться у Будинку футболу в середу, 15 грудня (початок — о 14.00).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За перебігом процедури жеребкування можна буде спостерігати наживо на YouTube-каналі УАФ.

Учасники 1/4 фіналу Кубку України-2021/2022

УПЛ:

Динамо (Київ)

Шахтар (Донецьк)

Дніпро-1 (Дніпро)

Зоря (Луганськ)

Ворскла (Полтава)

Олександрія (Олександрія)

Львів (Львів)

Перша ліга

Металіст (Харків)

Базовий день матчів 1/4 фіналу — 2 березня 2022 року.