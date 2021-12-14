Злочинці зав'язали гравцю ремінь на шиї

Захисника Бенфіки Ніколас Отаменді пограбували у власному будинку.

Про це повідомляє Goal.com.

Рано вранці понеділка 4 грабіжники напали на аргентинця незабаром після того, як він із сім'єю повернувся додому після матчу з Фамаліканом (1:4).

Грабіжники змусили Отаменді відчинити двері, зв'язали та затягли йому ремінь на шиї.

Після цього злочинці пограбували будинок, де знаходилися дружина та син футболіста, та винесли гроші, коштовності та годинник.

Бенфіка підтвердила факт нападу та зазначила, що футболіст та його родина не постраждали.

Раніше зірку Інтера пограбували під час матчу.