Рамос прокоментував матч ПСЖ - Реал у Лізі чемпіонів

Мадридський Реал зустрінеться з ПСЖ у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Колишній гравець "вершкових" Серіхо Рамос прокоментував таке жеребкування.

"Я хотів би, щоб дуелі з Реалом не було, але повернення на Сантьяго Бернабеу – привід для радості. Через ковід я не зміг попрощатися з Реалом", - заявив колишній капітан вершкових.

"Доля примхлива. Я хотів би, щоб ПСЖ дісталася інша команда. Ви знаєте, як я люблю Реал. Тепер я захисник ПСЖ і я зроблю все можливе, щоб допомогти команді пройти далі. Ця команда зробила ставку на мене. За ПСЖ я битися на смерть", - сказав Рамос