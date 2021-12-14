Зінченко: Манчестер Сіті може досягти будь-чого

Зінченко розповів про гравців Манчестер Сіті

Джерело - офіційний сайт Манчестер Сіті.

Кожен з гравців Манчестер Сіті віддає усі сили на тренуваннях та в матчах.

Про це заявив хавбек "містян" Олександр Зінченко.

"Якщо чесно, я думав, що суперзірки сильно виділяються, але вони були такі прості. Я називаю це класом, тому що коли ти досягаєш висот як спортсмен і робиш великий крок уперед, тобі все одно треба залишатися скромним, бути собою так само було і з ними", - заявив українець.

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"Можу сказати, що у кожного тут неймовірне ставлення до тренувань та ігор, кожен віддає все на полі, бо наші фанати цього заслуговують. Цей неймовірний клуб може досягти будь-чого. Перебувати поруч із такими гравцями – мрія, ти завжди хочеш вчитися та взяти якнайбільше", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, Манчестер Сіті продовжить угоду з конкурентом Зінченка.