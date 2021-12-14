Де Дзербі: Мудрик має завдавати більше ударів по воротах

Головний тренер Шахтаря поділився думками щодо Мудрика

Джерело - BurBuzz.

Хавбек Шахтаря Михайло Мудрик має гостріше грати в нападі.

Про це заявив головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі.

"Мудрик - молодець. Він сильний і хороший хлопець. Іноді необхідно його добряче посварити, а іноді – приголубити. Але це стосується не лише Мудрика, а й інших молодих футболістів. На мою думку, за ці місяці нашої спільної роботи він значно подорослішав", - заявив італієць.

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"Це неправда, що він егоїст. Навпаки, йому іноді бракує саме егоїзму, він повинен завдавати більше ударів по воротах, частіше виходити віч-на-віч", - сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, Де Дзербі виділив прогрес Мудрика.