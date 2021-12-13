Клопп: Інтер - непростий суперник

Ліверпуль буде готовий до битви з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.

"Все в порядку. Звісно, ​​це непростий суперник. Інтер лідирує у Серії А, це хороша команда у хорошій формі. Подивимося, як усе складеться.

Інтер став чемпіоном Італії в минулому сезоні, але такий шлях Ліверпуля - легко ніколи не буває, але все можливо, так що давайте пробувати.

Вийшла справжня лігочемпіонська пара, так що все гаразд, чекаю з нетерпінням.

Чи правильно, що жеребкування провели повторно? Звичайно. Я дивився це в прямому ефірі і думав: Не можна все так залишати, нізащо. Звісно, ​​треба було все переграти", - відзначив Клопп.