Луческу: Рівень Шахтаря та Динамо зрівнявся

Джерело - fcdynamo.com.
Шахтар перед початком сезону витратив чималу суму на нових гравців та зміг зрівнятися з рівнем Динамо.
Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.
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"Шахтар відчутно посилив свій склад, клуб купив якісних дорогих гравців, і зараз рівень Шахтаря та Динамо зрівнявся.
Суддівські помилки не повинні впливати на турнірну ситуацію. Оскільки ми зараз рівні з Шахтарем, хочеться, щоб усе вирішувалося на полі", - відзначив Луческу.
Нагадаємо, ультрас вивісили банер для Луческу на матчі Динамо - Зоря.