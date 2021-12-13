Луческу: Рівень Шахтаря та Динамо зрівнявся

Шахтар перед початком сезону витратив чималу суму на нових гравців та зміг зрівнятися з рівнем Динамо.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

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"Шахтар відчутно посилив свій склад, клуб купив якісних дорогих гравців, і зараз рівень Шахтаря та Динамо зрівнявся.

Суддівські помилки не повинні впливати на турнірну ситуацію. Оскільки ми зараз рівні з Шахтарем, хочеться, щоб усе вирішувалося на полі", - відзначив Луческу.