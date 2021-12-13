Вацко пояснив перепідписання контракту Шахтаря з Мораесом

Нападник Жуніор Мораес необхідний Шахтарю у зв'язку із травмою Траоре.

Про це розповів український коментатор Віктор Вацко в ефірі програми Великий футбол.

"35 років людині, хрести порвав, багато хто казав, що він закінчив кар'єру. Те, що ми зараз бачимо, це гра класного центрального нападника. Думає, читає, іде до кінця. Для Шахтаря відновлення Мораеса, перепідписання з ним контракту — ідеальний варіант у ситуації, що склалася. Траоре зазнав дуже серйозної травми. Тепер виходити на ринок, купувати нового форварда. А класний форвард коштує багато.

Мораес також має український паспорт. Це для Шахтаря дуже актуально у контексті ліміту на легіонерів. Мораес адаптований, знає чемпіонат", — вважає Вацко.