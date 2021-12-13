Манчестер Юнайтед зупинив тренування через спалах коронавірусу

Манчестер Юнайтед через спалах коронавірусу у команді може не зіграти наступний матч АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба англійськог клубу.

Клуб повідомив про закриття тренувальної бази на добу, щоб мінімізувати ризик подальшого поширення захворювання. Особи, які здали позитивні випробування, ізолювалися.

"З огляду на скасування тренувань та порушення нормальної роботи команди, а також пріоритет здоров'я гравців та персоналу, клуб обговорює з Прем'єр-лігою, чи безпечно проводити матч із Брентфордому вівторок.

Поїздка команди та персоналу до Лондона буде відкладена, доки не буде прийнято рішення за підсумками цього обговорення", – йдеться у заяві МЮ.