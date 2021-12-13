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Карім Бензема може повернутися у Лігу 1
ПСЖ готує трансфер лідера Реала
Фото - gettyimages
#ПСЖ

Нападник Реала Карім Бензема провів переговори з паризьким ПСЖ.

Про це повідомляє El Nacional.

Футболіст може повернутися до Франції у 2022 році, якщо Реал підпише Кіліана Мбаппе або Ерлінга Голанда.

Бензема захищає кольори Реала з літа 2009 року після переходу з Ліона за 35 млн євро. Цього сезону Карім провів за мадридський клуб 21 матч у всіх турнірах, де забив 18 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

Контракт Бензема з Реалом розрахований до літа 2023 року. Орієнтовна вартість футболіста становить 25 млн євро.

Нагадаємо, Мбаппе - третій гравець ПСЖ, який забив 100 голів у Лізі 1.

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