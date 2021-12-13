Яремчук: Після чемпіонату Європи у мене була депресія

Нападник збірної України Роман Яремчук після чемпіонату Європи був вичавлений як лимон.

Про це заявив сам футболіст.

"Чесно кажучи, коли приїхав після чемпіонату Європи, у мене така депресія була. Я був вичавлений як лимон. Стільки емоцій. Приїхав додому і взагалі нічого не хотілося. Абсолютно не було бажання грати у футбол три-чотири тижні, хотілося просто забути про футбол. Настільки з командою, з хлопцями прижилися, 50 днів разом були. Справді, було кайфово.

Я готувався до чемпіонату Європи цілеспрямовано. Для мене це не було складно. Я знав, що на мене чекає чемпіонат Європи і я готуюся зараз до нього. Я жив цим, хотів на Євро, тренувався та готувався до нього", - зазначив Яремчук.