У португальській Бенфіці на кожну позицію є два-три ТОП-футболісти.

Про це заявив нападник команди Роман Яремчук.

"Жезуш мені справді довіряє. Я відчуваю його підтримку, часто зі мною розмовляє. І він зазначає, що треба більше спілкуватися, більше вивчати португальську мову. Я намагаюсь до цього прислухатися. І все - я просто роблю те, що мені кажуть. Не робитиму вигляду, що я зірка, мене купили за великі гроші. Тут є серйозні футболісти, і на моїй позиції теж, котрі хочуть грати, не потрапляють до складу і незадоволені. На кожну позицію є два-три ТОП-футболісти, я вважаю", - зазначив Яремчук.