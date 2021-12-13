Яремчук: Петраков може вивести збірну України на чемпіонат світу

Нападник оцінив силу збірної Шотландії

Джерело - Чемпіон.

Збірна Шотландії як суперник у плей-оф за вихід на чемпіонат світу-2022 є дуже непростою командою, яка добре грає на своєму полі.

Про це заявив нападник Бенфіки та збірної України Роман Яремчук.

"Шотландія? Це кожен футболіст грає в чемпіонаті Англії. Уявляєш, що це буде за бійня? Буде дуже тяжкий матч на виїзді. У Глазго. Ми були на стадіоні, я уявляю, як там пластуватимуться шотландці. Я думаю, що буде дуже складно. Петраков - максималіст, він живе футболом. Вміє настроїти команду, показує, що він був на чемпіонаті світу U-20, я з ним був на чемпіонаті світу у Новій Зеландії. Він має таку хімію, він може донести футболістам свій стиль гри, за рахунок якого ми можемо вирушити на чемпіонат світу. І я думаю, що він той тренер, який зможе це зробити", - зазначив Яремчук.

Нагадаємо, Дженоа може підписати Яремчука.