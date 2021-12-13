Не однакова форма, а загальні збори дають тобі почуття команди.

Про це заявив наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі.

"Ні, думаю, що іноді ротація потрібна для того, щоб керувати силами, тому є моменти, в які вона просто потрібна. Команда не складається з 11 гравців. До складу входить понад 20 футболістів. Ці хлопці тренуються разом, беруть участь у зборах, турнірах. Ти як тренер повинен дати кожному відчути себе важливим, тільки тоді група футболістів може перетворитися на команду.

Якщо один або кілька гравців не беруть активну участь у житті колективу, команда не буде більше командою. Не однакова форма, а загальні збори дають тобі почуття команди. Необхідно рухатися в одному напрямку, а не вибирати кожен свій шлях. Такий метод керування відображає мою особу", - сказав Де Дзербі.