Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі не міг дати гарантію постійного місця на полі Тарасу Степаненку.

Про це заявив фахівець.

"Чи Тарас Степаненко сердився, що не завжди в основі? Тарас повівся бездоганно, як це підходить справжньому професіоналу, яким він є. Ми познайомилися на початку сезону, я сказав йому про те, що думаю. Вважаю, що він дуже важливий гравець для команди, я назвав би його позицію вирішальною, але не можу дати гарантію постійного місця на полі.

Не так легко говорити правду, особливо правду, яку неприємно чути, для цього необхідно мати сміливість, і не у всіх вона є. Ніхто не має права критикувати твій вибір як тренера. Я займаюся цим вже 9 років, і це мій стиль спілкування з гравцями досить важким характером, але й у мене нелегкий характер. Я – тренер, і рішення маю приймати я", - сказав Де Дзербі.