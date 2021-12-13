Каталонській Барселоні потрібно здобувати перемоги в найближчих матчах.

Про це заявив лідер "блаугранас" Жерар Піке.

"Нам вкрай потрібна перемога, тому що ми розуміємо, що ситуація є критичною. Зараз ми думаємо про короткострокові цілі, про найближчий матч. Якщо говорити про довгострокові перспективи, то вся наша молодь ще здорово проявить себе", - заявив гравець.