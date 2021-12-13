Джерело - Mundo Deportivo.
Каталонській Барселоні потрібно здобувати перемоги в найближчих матчах.
Про це заявив лідер "блаугранас" Жерар Піке.
"Нам вкрай потрібна перемога, тому що ми розуміємо, що ситуація є критичною. Зараз ми думаємо про короткострокові цілі, про найближчий матч. Якщо говорити про довгострокові перспективи, то вся наша молодь ще здорово проявить себе", - заявив гравець.
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"Але зараз просто треба перемагати. Поступово ми почнемо досягати більшого. Звичайно ж, ми можемо грати краще, але щодо ставлення до справи нам пред'явити нічого. Гра та результати прийдуть", – сказав Піке.
Нагадаємо, Барселона планує масштабну перебудову влітку.