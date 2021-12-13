Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 13 грудня, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 13:00.

До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийшли:

З першого місця: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Аякс, Реал, Баварія, Манчестер Юнайтед, Лілль та Ювентус

З другого місця: Парі Сен-Жермен, Атлетіко, Спортінг, Інтер, Бенфіка, Вільярреал, Зальцбург, Челсі

Регламент жеребкування:

Команди, що посіли перші місця, будуть сіяними, відповідно другі - несіяними. Статус сіяних дозволяє перший матч грати у гостях, а другий - на своєму полі. При цьому в одній парі не може бути команд, які грали в одній групі, або є представниками однієї асоціації.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів заплановано на 15/16/22/23 лютого, другі матчі - на 8/9/15/16 березня.