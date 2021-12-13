Повторне жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Через помилку УЄФА, церемонія жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів буде проведена повторно.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 16:00.

Церемонія жеребкування завершена! Ми отримали досить цікаві пари, Ліонель Мессі знову буде протистояти Кріштіану Роналду в битві за вихід до 1/4 ЛЧ!

ПСЖ (Франція) - Манчестер Юнайтед (Англія)

Челсі (Англія) - Лілль (Франція)

Спортінг (Португалія) - Ювентус (Італія)

Інтер (Італія) - Аякс (Нідерланди)

Зальцбург (Австрія) - Ліверпуль (Англія)

Атлетіко Мадрид (Іспанія) - Баварія (Німеччина)

Вільярреал (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія)

Бенфіка (Португалія) - Реал Мадрид (Іспанія)

Жеребкування розпочалося! Команди, які витягнуть першими проведуть перший поєдинок вдома.

Найменше варіантів можливих суперників у Челсі - 4.

Колишній гравець Зеніта та Арсенала Андрій Аршавін допоможе нам провести жеребкування!

Джорджо Маркетті вже вийшов до столів з кошиками і озвучує цікаві факти цієї ЛЧ, а також регламент жеребкування.

16 команд з 8 країн Європи продовжують боротьбу за найпрестижніший клубний титул!

Церемонія жеребкування розпочинається!

У понеділок, 13 грудня, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 13:00.

До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийшли:

З першого місця: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Аякс, Реал, Баварія, Манчестер Юнайтед, Лілль та Ювентус

З другого місця: Парі Сен-Жермен, Атлетіко, Спортінг, Інтер, Бенфіка, Вільярреал, Зальцбург, Челсі

Регламент жеребкування:

Команди, що посіли перші місця, будуть сіяними, відповідно другі - несіяними. Статус сіяних дозволяє перший матч грати у гостях, а другий - на своєму полі. При цьому в одній парі не може бути команд, які грали в одній групі, або є представниками однієї асоціації.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів заплановано на 15/16/22/23 лютого, другі матчі - на 8/9/15/16 березня.