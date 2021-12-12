Наприкінці матчу господарі забили два голи

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру української Прем’єр-Ліги ковалівський Колос вдома переграв Минай.

Чемпіонат України - УПЛ

18 тур, 12 грудня

Колос - Минай 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Вишневський, 1:1 - 88 Мілько (пен). 2:1 - 90 Чорноморець

Колос: Євген Волинець, Матія Ром, Кирило Петров, Володимир Лисенко (Анатолій Нурієв 55), Дієго Сантос, Вадим Мілько, Олександр Чорноморець, Микола Золотов, Ніка Сітчінава (Олівейра Ренан 64), Олег Ільїн, Андрій Богданов (Денис Костишин 77)

ФК Минай: Герман Пеньков, Олександр Петрусенко, Ельдар Кулієв (Едвард Кобак 82), Данило Книш, Михайло Месхі, Олег Горін, Ігор Гончар (Богдан Векляк 25), Міслав Матіч, Сергій М'якушко, Богдан Коваленко (Антон Байдал 83), Олег Вишневський (Євген Селезньов 62)

Попередження: Олег Ільїн 66 - Олег Горін 16, Михайло Месхі 19, Ельдар Кулієв 66, Богдан Коваленко 82, Данило Книш 87

Раніше, Динамо втратило очки у матчі із Зорею у 18 турі УПЛ.