Ніцца та Бордо здобули перемоги. Результати матчів 18 туру Ліги 1

Ренн залишився на другому місці у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У 18-му турі французької Ліги 1 відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

18 тур, 12 грудня

Лілль - Ліон 0:0

Анже - Клермон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 84 Байо

Мец - Лор'ян 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 5 Сарр, 2:0 - 9 Єнц (авт), 3:0 - 19 Булая, 3:1 - 69 Єнц, 4:1 - 80 Ібраїма

Ренн - Ніцца 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Дольберг, 0:2 - 51 Атал, 1:2 - 59 Буріжо

Труа - Бордо 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 28 Шавалерін, 1:1 - 30 Салмієр (авт), 1:2 - 55 Хван

Страсбур - Марсель 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Дьєнг, 0:2 - 83 Чалета-Цар

Сьогодні, 12 грудня, у Лізі 1 відбудеться ще один матч:

21:45. ПСЖ - Монако