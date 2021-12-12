Декілька колишніх випускників Ла Масії стверджують, що зазнали сексуального насильства

Джерело - Чемпіонат.

Колишнього координатора академії та тренера Барселони Альберта Бенайжеса звинувачують у сексуальному насильстві над молодими гравцями

Про це повідомляє Sport.es із посиланням на Ara.

Декілька колишніх випускників Ла Масії стверджують, що зазнали сексуального насильства в неповнолітньому віці від рук Бенайжеса. Жертви та свідки говорять про те, що приставання мали місце у 1980-х-1990-х роках.

Зазначається, що Бенайжес заходив у душові молоді гравці, коли вони милися. Також повідомляється про численні випадки фізичного контакту тренера з його підопічні.

У 2011 році Бенайжес пішов із Барселони, в якій на той момент пропрацював понад 20 років.

Раніше Менді звинуватили у ще двох випадках зґвалтування.