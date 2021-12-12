Роналду наздогнав Сульшера за голами в АПЛ в історії Манчестер Юнайтед

Португалець забив 91 гол у чемпіонаті Англії

Джерело - 11v11.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду реалізував пенальті у матчі з Норвічем (1:0).

Це 91-й гол португальця в АПЛ. За цим показником він наздогнав колишнього гравця та тренера манкуніанців Оле-Гуннара Сульшера.

Актуально: Норвіч - Манчестер Юнайтед 0:1. Огляд матчу

Тепер вони ділять 6-е місце у списку найкращих бомбардирів МЮ в Прем'єр-лізі.

Топ найкращих бомбардирів Манчестер Юнайтед в АПЛ:

1. Вейн Руні - 183 голи;

2. Раян Гіггз - 109;

3. Пол Скоулз - 107;

4. Руд ван Ністелрой - 95;

5. Енді Коул - 93;

6-7. Кріштіану Роналду - 91;

6-7. Оле Гуннар Сульшер - 91.

Нагадаємо, Мессі повторив рекорд Роналду у Лізі чемпіонів.