Роналду наздогнав Сульшера за голами в АПЛ в історії Манчестер Юнайтед

Джерело - 11v11.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду реалізував пенальті у матчі з Норвічем (1:0).
Це 91-й гол португальця в АПЛ. За цим показником він наздогнав колишнього гравця та тренера манкуніанців Оле-Гуннара Сульшера.
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Тепер вони ділять 6-е місце у списку найкращих бомбардирів МЮ в Прем'єр-лізі.
Топ найкращих бомбардирів Манчестер Юнайтед в АПЛ:
1. Вейн Руні - 183 голи;
2. Раян Гіггз - 109;
3. Пол Скоулз - 107;
4. Руд ван Ністелрой - 95;
5. Енді Коул - 93;
6-7. Кріштіану Роналду - 91;
6-7. Оле Гуннар Сульшер - 91.
Нагадаємо, Мессі повторив рекорд Роналду у Лізі чемпіонів.