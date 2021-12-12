Джерело - Чемпіон.
Нью-Йорк Сіті здобув перемогу над Портлендом у фінальному матчі чемпіонату МЛС.
Чемпіонат МЛС
Плей-оф, фінал, 12 грудня
Портленд Тімберс - Нью-Йорк Сіті 1:1
(По пенальті 2:4)
Голи: 0:1 - 41 Кастельянос, 1:1 - 90+4 Мора
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Джерело - Чемпіон.
Нью-Йорк Сіті здобув перемогу над Портлендом у фінальному матчі чемпіонату МЛС.
Чемпіонат МЛС
Плей-оф, фінал, 12 грудня
Портленд Тімберс - Нью-Йорк Сіті 1:1
(По пенальті 2:4)
Голи: 0:1 - 41 Кастельянос, 1:1 - 90+4 Мора