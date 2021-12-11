УПЛ. ФК Львів - Ворскла 1:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У рамках 18 туру української Прем'єр-ліги ФК Львів вдома зіграв внічию з Ворсклою.
65 хвилина. Відео голу Коджові
74 хвилина. Відео голу Ременяка
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
18 тур, 11 грудня
ФК Львів - Ворскла 1:1 (0:0)
Голи :0:1 - 65 Коджові, 1:1 - 74 Ременяк
ФК Львів: Ільющенков - Романчук, Лека, Брікнер (Ременяк, 69) - Грисьо (Семенів, 77), Політило, Довгий, Якимець - Зозуля, Нич (Шина, 77), Ернест (Бусько, 85).
Ворскла: Ткаченко - Пердута (Павлюк, 8, Амількар, 39), Чеснаков, Яворський, Якубу - Кушніренко, Челядин (Хрипчук, 87) - Пешич, О. Тілль, Кане - Рангел
Попередження: Грисьо, 9, Брікнер, 45+2, Довгий, 66, Політило, 85 - Павлюк, 37.