Мораес: Я не повинен був повернутися у футбол після травми коліна

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес мав усі шанси не повернутись у футбол після пошкодження коліна.

Про це розповів футболіст після матчу з Олександрією.

"Я думав про те, як повернуся у футбол, як знову забиватиму. Я старанно тренувався, працював і старався. Та травма, яка була у мене, я не повинен був повернутися.

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Минуло 7 місяців, і якщо я б я не вірив у себе, якби тренер, керівництво клубу та партнери не вірили в мене, то я б тут сьогодні не стояв. Не був би я тут", - сказав Мораес.