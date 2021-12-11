УПЛ. Верес - Рух 1:1. Огляд матчу

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У рамках 18 туру української Прем'єр-ліги Верес вдома зіграв внічию з Рухом.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
18 тур, 11 грудня
Верес - Рух 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 62 Панасенко, 1:1 - 82 Климчук
Верес: Когут – Солдат, Гончаренко, Мірошник, С. Шестаков – Петько, Кучеров – Г. Пасіч, Панасенко (Гегедош, 64), Дахновський (Є. Пасіч, 64) – Сергійчук (М. Шестаков, 64).
Рух: Паньків – Роман, Білий, Дідик, Сич – Сапуга, Федорчук – Бойчук (Мисик, 67), Таллес (Притула, 79), Альваренга (Руніч, 67) – Климчук.
Попередження: Панасенко, 31, Петько, 47, Г. Пасіч, 82 – Сапуга, 41, Таллес, 60, Притула, 90+2