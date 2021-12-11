Шевченко: Для Дженоа залишитись у Серії А - це все одно що виграти ЛЧ

Джерело - Calciomercato.com.
Дженоа провалила перший тайм матчу 17-го туру італійської Серії А проти Сампдорії (1:3).
Про це заявив головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко.
"Це, звісно, розчарування, ніхто не хоче програвати дербі. Ми сподівалися на гарну гру, але одразу пропустили гол. Команда не зіграла на відмінно, особливо у першому таймі. У другій половині ми зреагували, але треба це робити від початку матчу, грати сміливіше", - заявив фахівець.
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"Коли я приїхав сюди, то побачив, що маємо складний календар. Також не слід забувати про численні травми. Для нас залишитись у Серії А – це все одно що виграти Лігу чемпіонів. Тепер ми маємо опустити голову і працювати".
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"Власники клубу сказали, що у січні будуть трансфери? Ця обіцянка також має вселити впевненість у вболівальників, це важливе повідомлення", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, 27 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії.