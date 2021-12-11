Шевченко: Для Дженоа залишитись у Серії А - це все одно що виграти ЛЧ

Головний тренер "грифонів" прокоментував поразку в Ліхтарному дербі

Дженоа провалила перший тайм матчу 17-го туру італійської Серії А проти Сампдорії (1:3).

Про це заявив головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко.

"Це, звісно, ​​розчарування, ніхто не хоче програвати дербі. Ми сподівалися на гарну гру, але одразу пропустили гол. Команда не зіграла на відмінно, особливо у першому таймі. У другій половині ми зреагували, але треба це робити від початку матчу, грати сміливіше", - заявив фахівець.

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"Коли я приїхав сюди, то побачив, що маємо складний календар. Також не слід забувати про численні травми. Для нас залишитись у Серії А – це все одно що виграти Лігу чемпіонів. Тепер ми маємо опустити голову і працювати".

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"Власники клубу сказали, що у січні будуть трансфери? Ця обіцянка також має вселити впевненість у вболівальників, це важливе повідомлення", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, 27 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії.