Джерело - Чемпіон.
Нант мінімально переграв Ланс у 18 турі французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
18 тур, 11 грудня
Голи: 0:1 - 7 Кошта, 0:2 - Калімуендо, 1:2 - 49 Муані, 2:2 - 57 Муані, 3:2 - 90 Сімон
|№
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|2500
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|4300
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Джерело - Чемпіон.
Нант мінімально переграв Ланс у 18 турі французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
18 тур, 11 грудня
Голи: 0:1 - 7 Кошта, 0:2 - Калімуендо, 1:2 - 49 Муані, 2:2 - 57 Муані, 3:2 - 90 Сімон