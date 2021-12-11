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Нант - Ланс 3:2. Огляд матчу

Сьогодні 09:10 209 0
Муані зробив дубль
Нант - Ланс 3:2. Огляд матчу
#Нант, #Ланс, #Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Нант мінімально переграв Ланс у 18 турі французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

18 тур, 11 грудня

Нант - Ланс 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Кошта, 0:2 - Калімуендо, 1:2 - 49 Муані, 2:2 - 57 Муані, 3:2 - 90 Сімон

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