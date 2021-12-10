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Рангнік хоче підсилити півзахист Манчестер Юнайтед

Вчора 23:02 139 0
Німець запропонував МЮ купити Беллінгема, Філіпса або Айдара
Рангнік хоче підсилити півзахист Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Рангнік

Джерело - ESPN.

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік хоче посилити півзахист команди.

Про це повідомляє ESPN.

Під час співбесіди з керівництвом МЮ німець зазначив, що півзахист – це слабке місце команди. До того, як йому запропонували роботу в клубі, він представив босам Юнайтед список потенційних новачків у цю зону.

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Тоді Рангнік запропонував скаутам МЮ уважніше стежити за хавбеком РБ Лейпцига Амаду Айдаром, півзахисником дортмундської Боруссії Джудом Беллінгемом та хавбеком Лідса Келвіном Філліпсом.

Ральф наполягав, що МЮ необхідно вкластися в півзахист.

Нагадаємо, Марсьяль хоче піти з Манчестер Юнайтед.

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