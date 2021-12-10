Де Брейне - Ферстаппену: Сподіваюся, ти станеш чемпіоном Ф-1

Півзахисник Манчестер Сіті підтримав пілота Ред Булл

Джерело - пресслужба Ред Булл.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне вболіває за Макса Ферстаппена у боротьбі за титул Ф-1.

Про це хавбек збірної Бельгії розповів у повідомлені до пілота Ред Булл.

"Привіт, Максе, це КДБ. Хочу побажати тобі всього найкращого перед Гран-прі в Абу-Дабі. Мені дуже подобаються твої гонки, битва з Льюїсом просто приголомшлива", - заявив футболіст.

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"Але я вболіваю за тебе, тому, сподіваюся, ти виграєш і зможеш насолодитися титулом чемпіона світу", – сказав де Брюйне.

Нагадаємо, Ферстаппен - претенденти на звання спортсмен року.