Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 здобув розгромну перемогу над Маріуполем у рамках 18 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
18 тур, 10 грудня
Маріуполь - Дніпро-1 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Довбик(П), 0:2 - 75 Піхальонок(П), 0:3 - 78 Білл
Маріуполь: Турбаєвський, Драмбаєв, Мампассі, Меліченко, Стасюк, Петерман(Хромей 69), Мишньов, Очеретько(Микитишин 83), Топалов(Спіровський 69), Кащук, Холод(Шостак 52)
Запасні: Жук, Босанчич, Микицей, Удод, Клименко
Дніпро-1: Кожокару, Кравченко, Сваток(Логінов 82), Нельсон(Лучкевич 56), Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок, Джурасек(Ді Франко 76), Гуцуляк(Ярмолюк 83), Назаренко(Білл 77), Довбик
Запасні: Юрчук, Адамюк, Чуже, Когу
Попередження: Меліченко 30, Кащук 34, Кравченко 42, Кащук 45+1, Піхальонок 52, Стасюк 56, Мампасі 74
Червона картка: Кащук 45+1 (друга жовта)
Нагадаємо, Дніпро-1 зробив пропозицію Фламенго щодо Білла.