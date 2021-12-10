Джерело - Чемпіон.
Інгулець зіграє проти Десни у вісімнадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Інгулець: Шуст, Салем, Запорожець, Полегенько, Козак, Коваленко, Шишка, Опанасенко, Поспєлов, Лупашко, Стефен
Запасні: Гальчук, Шарай, Плохотнюк, Бартуловіч, Коробенко, Головкін, Павлов, Смоляков, Якимів
Десна: Мисак, Сафронов, Цимбалюк, Болбаб, Арвеладзе, Волошин, Завійський, Безбородько, Селін, Дегтярьов, Юрченко
Запасні: Литовка, Жук, Масалов, Ковтун, Картушов, Белич, Демяненко, Будківський, Шевцов
Поєдинок розпочнеться о 19:30